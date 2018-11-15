Президент США звинуватив у погрозах свідкам слідчих, які розслідують дії Росії

Президент США Дональд Трамп у четвер у низці повідомлень на персональній сторінці у Twitter заявив про хаос у команді спеціального прокурора США Мюллера, який розслідує втручання Росії у політичні процеси у США та можливу змову між представниками виборчого штабу Дональда Трампа з урядом Росії. За словами президента США, який не назвав джерела інформації та не навів доказів, команда Мюллера займається залякуванням людей з метою отримати бажані відповіді.

"Внутрішня кухня слідства Мюллера - повний хаос. Вони не знайшли жодних доказів змови і просто здичавіли. Вони верещать та кричать на людей, жахливо погрожують їм, щоб отримати бажані відповіді. Вони - ганьба нашої нації і їм байдуже скільки життів вони зруйнують. Це озлоблені люди, включно із Мюллером, якого роздирають протиріччя, і який 8 років працював на Обаму", - відзначив президент США.

"Це тотальне полювання на відьом, якого не знала історія США. Одного дня в університетах будуть вивчати, що накоїли сповнений протиріч (і не затверджений на посаду Сенатом США) Мюллер та його команда бандитів від Демократичної партії, щоб зруйнувати життя людей. Чому він захищає брехуху Гілларі Клінтон, колишнього голову ФБР Комі, екс-заступника директора ФБР Маккейба, агентів ФБР Лізу Пейдж та її коханця Пітера Строка, та усіх друзів Мюллера з іншого боку? Єдина "змова", яка має місце це змова Демократів з Росією, та з багатьма іншими. Чому ФБР не вилучило для дослідження сервер Національного комітету Демократичної партії? Вони його досі не дослідили. І лише подивіться , наскільки заангажованими є Facebook, Google та Twitter на користь Демократів. Ось вам реальна змова! " - заявив президент США у низці повідомлень.

Дональд Трамп неодноразово звинувачував розслідування Мюллера в упередженості та роботі в інтересах Демократичної партії США. Президент наголошував, що має повноваження у будь-який момент звільнити Мюллера, але переконаний, що слідство не встановить жодних ознак злочинів, тому що штаб Трампа діяв законно. Критики президента заявляють, що звільнення Мюллера Трампом викликало би конституційну кризу в країні.

Чинний виконуючий обов'яки міністра юстиції США Меттью Вітакер у 2017-му році критикував розслідування Мюллера, яке на його думку наблизилось до "червоної лінії".

Про це більше матеріалі "Новий наглядач за розслідуванням щодо втручання Росії, минулого року міг стати захисником Трампа - The New York Times".

Вітакер також заявляв про необхідність детального розслідування контактів між Національним комітетом Демократичної партії США та урядом України у ході президентської виборчої кампанії 2016-го року. Вітакер вказував на те, що передача структурованої інформації щодо Пола Манафорта посольством України політичного консультанту близькому до Демократичної партії (про це повідомляло розслідування у виданні Politico на початку 2017-го року - прим. ГА) може становити заборонений законом внесок від іноземців до виборчої кампанії у США.

Читайте про це більше у матеріалі "Нинішній очільник Мін'юсту США хотів розслідувати вплив України на вибори президента США 2016".

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