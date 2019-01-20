Трамп був би цікавим партнером для дискусії – засновник Давоського форуму

Засновник Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Клаус Шваб вважає, що президент США Дональд Трамп був би «цікавим партнером для дискусії» на щорічному заході в Давосі, який починається цього тижня.

Клаус Шваб розповів, що бачив Трампа незадовго до Різдва, і що президент США «дуже сподівався повернутися» в Давос. У минулому році Трамп був одним з ключових учасників форуму в Швейцарських Альпах. В цьому році Трамп скасував візит американської делегації в Давос через «шатдаун».

«Він був би цікавим партнером для дискусії, - сказав Шваб. - Але, звичайно ж, ми всі розуміємо – ми бачимо, що уряд не працює».

Глава ВЕФ каже, що хоче сконцентруватися на зміні «глобальної архітектури», яка розділила популістів і глобалістів і створила у багатьох людей відчуття того, що про них забули. Це може бути непростим завданням, враховуючи прогнози уповільнення торгівлі, а також беручи до уваги зменшення темпів економічного зростання.

«Я стурбований, тому що ми ходимо по дуже тонкому льоду, - сказав Шваб. - Ми знаходимося на завершальній стадії дуже потужного, тривалого позитивного економічного циклу, який, можливо, підтримувався зниженням податків в США».

Шваб, який вважає, що світ переживає «четверту промислову революцію», що включає стрімку зміну технологій, говорить, що занадто багато людей не залучені в ці процеси. Він хотів би бачити більше «рівноваги» між потребами країн і людей і невідкладними вимогами, з якими стикається світ.