В Японії у віці 113 років помер найстаріший чоловік на Землі - Масадзо Нонака. Як повідомляє його родина, чоловік помер у себе в будинку уві сні. «Вчора він почував себе як завжди і помер в спокої», - каже його онука.

Минулого року книга рекордів Гіннесса офіційно визнала його найстарішим чоловіком на планеті після того, як помер іспанець Франциско Нунез Олівьєра. Нонака народився у 1905 році, лише за кілька місяців до того, як Альберт Енштейн опублікував свою роботу про теорію відносності.

Японія вважається країною, де проживає найбільша кількість довгожителів. Найстаріший чоловік на Землі, вік якого був офіційно підтверджений, також проживав в Японії. Джіроемон Кімура помер у віці 116 років у червні 2013 року.