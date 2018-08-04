Літні чоловіки в оренду: незвичний стартап набуває популярності в Японії

У Японії набирає популярності стартап, що пропонує в оренду чоловіків середнього віку, для яких у японській мові є окремий термін – «оссан» («дядечко»). Чоловіків можна найняти з будь-якою ціллю, крім фізичного контакту, за вартістю 9 доларів на годину, повідомляє CNN.

Професійних «дядечків» здебільшого запрошують на зустріч, наприклад, у кафе, щоб поділитися проблемами і попросити поради, оскільки вони старші і мудрі і водночас незнайомці, які не осудять і не розкажуть нікому те, що почули.

Професійних «дядечків» здебільшого запрошують на зустріч, наприклад, у кафе, щоб поділитися проблемами і попросити поради

Стартап заснував у 2012 році 50-літній Таканобу Нішімото з метою повернути добру репутацію «оссанам» у культурі, що змінює свої цінності. Зараз на його сайті щодня близько 45 замовлень, або 10 тисяч на рік.

На сайті доступні послуги 80 «дядечків» у 36 містах, в тому числі в Токіо, де базується Нішімото. Серед наставників є представники різних професій: інженер, фінансист, агент із нерухомості, менеджер із маркетингу, науковець та ін. Самого Нішімото наймали близько п’яти тисяч клієнтів із часу заснування компанії.

Є також значний інтерес із боку чоловіків, які хочуть стати професійними «дядечками». За словами Нішімото, за шість років він отримав приблизно 10 тисяч заявок. Обираючи кандидатуру, підприємець віддає перевагу «дивним» чоловікам, які вміють слухати, особливо тим, що пройшли через випробування, бо вони можуть зрозуміти чужий біль.

Клієнти наймали його зіграти роль батька, хоча їхні батьки були живі і в доброму стані

8 із 10 клієнтів агентства – це жінки. Близько 70% використовують послуги для консультацій чи розмов, 30% – для фізичної допомоги, як, наприклад, перенести коробки.

Нішімото сумнівається, що оренда «оссанів» користувалася б популярністю за кордоном, оскільки він чує, що «чоловіки середнього віку та ті, хто виконує роль батька, досі цінуються в інших країнах. Натомість у Японії це не так, на його думку, частково тому, що клієнти наймали його зіграти роль батька, хоча їхні батьки були живі і в доброму стані.

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