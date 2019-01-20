Переговори про будівництво Trump Tower в Москві тривали протягом 2016 року - Джуліані

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що переговори Трампа з російськими офіційними особами про будівництво хмарочоса Trump Tower в Москві тривали протягом усієї його передвиборної кампанії в 2016 році, тобто на кілька місяців довше, ніж він визнавав раніше.

«Наскільки ми розуміємо, вони тривали протягом усього 2016 року», - заявив Джуліані, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC. За словами Джуліані, «таких розмов було небагато, але вони були».

«Не можу з упевненістю назвати конкретні дати. Ймовірно, аж до жовтня або листопада - наші відповіді охоплюють період до виборів», - сказав Джуліані, маючи на увазі письмові відповіді Трампа на питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який уже понад півтора року розслідує зв'язки передвиборного штабу Трампа з Росією і можливе перешкоджання правосуддю з боку президента.

«Таким чином, в будь-який час в цей період вони могли говорити про це, - сказав Джуліані. - Але, як згадує президент, все це почало сходити нанівець». На ранніх етапах боротьби за висунення кандидатом в президенти від Республіканської партії, Трамп часто заявляв, що у нього немає ділових зв'язків з Росією.

Колишній мер Нью-Йорка, Джуліані сказав, що у колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена, ймовірно, «збереглися більш докладні спогади» про переговори відносно московського проекту, ніж у президента. «Для нього це було набагато важливіше, - сказав Джуліані. - Це була його єдина місія. [Трамп] балотувався на пост президента Сполучених Штатів. Тому можна очікувати, що він не сильно переймався проектом, який так ніяк нічим і не завершився».

Сенатор Марк Ворнер, провідний демократ в комітеті Сенату з розвідки, що розслідує зв'язки передвиборного штабу Трампа з Росією, виступаючи в тій же програмі, заявив, що тривалість проекту Трампа з будівництва хмарочоса в Москві, які тривали аж до виборів в листопаді 2016 року, стала для нього «великою новиною».

«Чому тільки через два роки після цього факту, ми дізнаємося про цей факт, коли було стільки розслідувань?» - питає сенатор.

«Я думаю, що більшість виборців - демократи, республіканці, незалежні, хто завгодно - погодяться з тим, що розуміння того, що республіканський кандидат активно намагався вести бізнес в Москві, що республіканський кандидат принаймні один раз пропонував, що в разі будівництва цієї будівлі [президент Росії] Володимир Путін отримає безкоштовні апартаменти в пентхаусі, і що ці переговори тривали аж до виборів - є фактом, про який мусять знати виборці. Мені здається примітним те, що після цього пройшло два роки, а ми дізнаємося про це тільки сьогодні», - сказав Ворнер.

Коен визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу про ступінь участі Трампа в московському проекті, коли заявив комітету Конгресу, що робота Трампа в цьому напрямку закінчилася в січні 2016 року. Він сказав, що збрехав для того, щоб його слова відповідали публічним виступам Трампа перед виборцями, але недавно повідомив, що згадує, що переговори по московському проекту тривали до червня 2016 року.

Новинний сайт BuzzFeed днями заявив, що Трамп віддавав вказівку Коену збрехати Конгресу про історію московського проекту, але в апараті Мюллера повідомили в п'ятницю, що публікація на сайті «не точна». BuzzFeed заявив, що як і раніше дотримується своєї версії цієї історії.

В окремому інтерв'ю CNN Джуліані сказав, що «не знає, чи розмовляв Трамп з Коеном перед його свідченнями в Конгресі».

Припускають, що Мюллер готує звіт за підсумками свого тривалого розслідування. Він та інші федеральні прокурори домоглися обвинувальних вироків або визнання провини з боку деяких ключових фігур в оточенні Трампа, включаючи колишнього керівника передвиборного штабу Пола Манафорта, співробітника штабу Ріка Ґейтса, колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, колишнього зовнішньополітичного радника Джорджа Пападопулоса і Коена.