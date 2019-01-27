Роджер Стоун розгляне можливість співпраці з Мюллером

Роджер Стоун, давній друг і радник президента США Дональда Трампа, заявив у неділю, що він розгляне можливість співпраці зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує втручання Росії на виборах 2016 року, і обговорить свої розмови з президентом США.

Стоун, якого кілька днів тому звинуватили в дачі неправдивих свідчень, перешкоджанні правосуддю і спробах вплинути на свідків у зв'язку з кампанією Трампа, заявив програмі «На цьому тижні» на каналі АВС, що він визначить ступінь співпраці з розслідуванням Мюллера після того, як його адвокати «дещо обговорять».

«Якщо були якісь порушення з боку інших людей з передвиборного штабу, про які я знаю (а я про таких не знаю), то я б, звичайно ж, дав чесні свідчення», - додав він.

66-річний Стоун, якого заарештували рано вранці в п'ятницю в своєму будинку у Флориді в ході операції ФБР, заперечує будь-які порушення зі свого боку. «Я заявлю про свою невинність за цими звинуваченнями, і я буду наполягати на цьому в суді, - сказав він через кілька годин після свого затримання. - Я вважаю, що це розслідування має політичне підґрунтя».

Коли в п'ятницю він вийшов з суду, внісши заставу в 250 тисяч доларів, щоб залишатися на свободі до судового розгляду, Стоун сказав: «Я чітко дав зрозуміти, що не буду свідчити проти президента, тому що в цьому випадку мені доведеться давати неправдиві свідчення проти нього».

Стоун сказав на каналі АВС, що якщо він співпрацюватиме з Мюллером, він «також дасть чесні свідчення у будь-яким іншим питанням, включаючи будь-які контакти з президентом». «Ми справді розмовляли по телефону, але ці контакти носили політичний, добропорядний характер, і, зрозуміло, ніякої змови з Росією немає», - сказав Стоун. За словами Стоуна, він ніколи не обговорював з Трампом співпрацю з Росією.

«Всі мої дії захищені гарантованим Конституцією правом на свободу слова. Саме цим я і займався, це і називається політикою», - сказав він.