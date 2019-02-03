Трамп прагне зберегти військову присутність США в Іраку, щоб «стежити за Іраном»

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зберегти військову базу США в Іраку, щоб Вашингтон міг стежити за Іраном, але прагне скоротити військову присутність у Сирії та Афганістані, повідомляє телеканал CBS.

«Однією з причин, чому я хочу це зберегти, є те, що я хочу спостерігати за Іраном, бо Іран – справжня проблема», – відзначив президент США.

«Мені не подобаються нескінченні війни», – сказав Трамп у програмі CBS Face the Nation, яке вийде в ефір увечері 3 лютого. Американський лідер при цьому додав, що здивувався реакції американських законодавців і міжнародних союзників на оголошення про виведення всіх двох тисяч американських військових із Сирії.

Американські чиновники сказали, що Трамп також перебуває в «процесі оцінки», чи слід вивести частину війська з Афганістану, де американський контингент перебуває з 2001 року.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп дорікнув керівникам американських розвідувальних служб через їхню оцінку небезпеки, яку для Сполучених Штатів становить Іран. Він назвав співробітників спецслужб «пасивними і наївними, коли йдеться про небезпеку Ірану».

Ці висловлювання Трампа з’явилися на наступний день після того, як керівники розвідки сказали в Сенаті, що загроза з боку Ірану зменшилася, оскільки Тегеран не вживає заходів для створення ядерної бомби.

Сполучені Штати відновили санкції проти Ірану в листопаді 2018 року після виходу з ядерної угоди 2015 року, згідно з якою Тегеран отримав послаблення міжнародних санкцій в обмін на обмеження ядерної програми.