Трамп не відкидає можливості використання військової сили для врегулювання кризи у Венесуелі

Президент Дональд Трамп не відкидає можливості використання військової сили для врегулювання політичної кризи, що триває у Венесуелі. Про це він сказав в інтерв’ю каналу CBS в неділю. Трамп також розказав, що Мадуро кілька місяців тому попросив зустрітися з ним, але американський президент прохання відхилив. На сторону опозиції продовжують переходити військові високопосадовці. На вулицях тривають як анти, так і проурядові протести. Протягом тижня загинуло щонайменше 35 людей.

Лідер Опозиції Хуан Гуайдо оголосив, що прийматиме міжнародну гуманітарну допомогу через Бразилію, Колумбію та неназваний карибський острів. Мадуро раніше пропозицію США надати допомогу відхилив. Він каже, вона відкриває шлях до військового втручання США.