Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

ООН закликає надати Україні 162 мільйона доларів на допомогу населенню Сходу країни

  • Голос Америки

Показати коментарі

ООН закликає світову спільноту надати Україні 162 мільйона доларів допомоги на задоволення потреб найбільш уразливого населення східної частини країни.

Гроші будуть направлені на закупівлю харчів, товарів господарського призначення, забезпечення притулку, доступу до чистої води, надання медичної допомоги та освіти.

У щойно оприлюдненому звіті ООН повідомляє, що з часу початку війни на сході України загинуло понад три тисячі триста осіб, до 9 тисяч отримали поранення. «Конфлікт залишається в активній фазі та загрожує життям мільйонів цивільних осіб», - йдеться у звіті.

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG