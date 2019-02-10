США намагаються уникнути нового «шатдауну»

Четвертій частині федерального уряду США знову загрожує призупинення роботи, якщо до кінця дня в п'ятницю цього тижня не буде прийнято рішення про продовження фінансування. Попередній «шатдаун», який тривав рекордні 35 днів, завершився лише в січні.

У центрі дискусії залишається питання про фінансування будівництва загородження на кордоні США і Мексики. Президент Дональд Трамп вимагає виділити на ці цілі 5,7 мільярда доларів. Демократи, які зараз контролюють Палату представників Конгресу, судячи з усього, готові виділити деяку суму, але набагато менше, ніж хоче президент.

Кілька законодавців днями заявили, що вони близькі до досягнення угоди, але поки неясно, з чим готовий погодитися Трамп.

У неділю сенатор Річард Шелбі, провідний республіканець в комісії з 17 законодавців, які намагаються опрацювати угоду про фінансування заходів з охорони кордонів, заявив Fox News: «Мені здається, переговори застопорилися. Я не впевнений, що ми досягнемо результату».

Виконуючий обов'язки глави апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, виступаючи на каналі NBC News, що можливість нового «шатдауну» «абсолютно не можна» виключити. За його словами, відповідь на питання про те, чи близькі законодавці до укладення угоди про фінансування заходів щодо зміцнення охорони кордонів, «залежить від того, кого ви слухаєте».

«Президент дійсно вважає, що на кордоні виникла криза в сфері національної безпеки і гуманітарна криза, і він має намір щось зробити в зв'язку з цим, - додав Малвейні. - Він має намір вжити усіх законних заходів, щоб захистити цей кордон».

За словами Малвейні, якщо Трамп не доб'ється виділення грошей в необхідному йому обсязі, він, ймовірно, скаже: «Я знайду гроші в іншому місці» і скористається іншими урядовими фондами. Це рішення напевно буде оскаржене демократами.

У понеділок Трамп має намір відвідати ділянку кордону в Ель-Пасо, штат Техас, і провести мітинг.