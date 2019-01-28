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США

Чим закінчаться переговори Трампа з Конгресом?

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Президент США Дональд Трамп у п'ятницю погодився тимчасово – до 15 лютого – відновити роботу уряду після 35 днів часткового закриття уряду - "шатдауну". Нова домовленість дає Трампу та Конгресу час, щоб досягти нової угоди.

Президент продовжує вимагати фінансування будівництва стіни на кордоні США з Мексикою і навіть готовий оголосити надзвичайний стан, якщо Конгрес його не підтримає.

Натомість Демократи не налаштовані задовольнити вимогу президента і навіть якщо б пішли назустріч, це б вимагало від Трампа істотних імміграційних реформ, пише видання The Hill, цитуючи законодавців.

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За угодою, укладеною в п’ятницю, лідери Конгресу сформують спеціальний комітет, який вестиме переговори.

Останніми тижнями, повідомляє The Hill, були ознаки того, що позиції обох партій – Республіканців та Демократів – почали зближуватися. За словами законодавця-демократа Джеймса Клайберна (James Clyburn), його партія могла б підтримати фінансування на суму 5,7 мільярда доларів, якого вимагає Трамп, якщо тільки прикордонна стіна буде «розумною», а не фізичною, маючи на увазі використання дронів та інших технологій.

Окрім того, демократи минулого тижня запропонували передбачити в бюджеті 1,5 мільярда доларів на прикордонну безпеку, щоб відкрити уряд. Це викликало певний оптимізм щодо переговорів, зауважує видання, проте Трамп заявив у неділю в інтерв’ю The Wall Street Journal, що він сумнівається, що Конгрес зможе досягти угоди щодо фінансування стіни, додавши, що ще один урядовий "шатдаун" є "безумовно, варіантом".

Дивіться також: Найдовше в історії США часткове припинення роботи уряду закінчилося. Що далі?

Найдовше в історії США часткове припинення роботи уряду закінчилося. Що далі? Відео
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Найдовше в історії США часткове припинення роботи уряду закінчилося. Що далі? Відео

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