Сенатор Клобучар увійшла в президентські перегони 2020

Сенатор Емі Клобучар увійшла у президентську гонку 2020 року, оголосивши про своє рішення на зустрічі виборців у Міннесоті.

58-річна Клобучар, яка вже тричі обиралась на шестирічний термін у Сенаті від штату Міннесота, має намір позиціонувати себе у якості протилежності Трампу, який, як очікується, стане кандидатом республіканців на виборах у листопаді 2020 року. Очікується, що Клобучар у своїй кампанії зосередиться не лише на політичних відмінностях з діючим президентом, але також на стилі управління.

"Я стою перед вами як онука шахтаря, дочка вчителя і журналіста, перша жінка, обрана в Сенат США від штату Міннесота, щоб оголосити про свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів" - сказав Клобучар.

Великий натовп виборців прийшов підтримати Клобучар на мітингу на острові посеред річки Міссісіпі, незважаючи на сильний снігопад і температуру -10°C.