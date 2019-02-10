Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Сенатор Клобучар увійшла в президентські перегони 2020

Показати коментарі

Сенатор Емі Клобучар увійшла у президентську гонку 2020 року, оголосивши про своє рішення на зустрічі виборців у Міннесоті.

58-річна Клобучар, яка вже тричі обиралась на шестирічний термін у Сенаті від штату Міннесота, має намір позиціонувати себе у якості протилежності Трампу, який, як очікується, стане кандидатом республіканців на виборах у листопаді 2020 року. Очікується, що Клобучар у своїй кампанії зосередиться не лише на політичних відмінностях з діючим президентом, але також на стилі управління.

"Я стою перед вами як онука шахтаря, дочка вчителя і журналіста, перша жінка, обрана в Сенат США від штату Міннесота, щоб оголосити про свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів" - сказав Клобучар.

Великий натовп виборців прийшов підтримати Клобучар на мітингу на острові посеред річки Міссісіпі, незважаючи на сильний снігопад і температуру -10°C.

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Відео
Embed
Інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:16 0:00

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG