Трамп закликав ЄС забрати понад 800 захоплених силами коаліції бойовиків ІДІЛ

Президент Дональд Трамп заявив, що європейські партнери США повинні забрати та судити понад 800 бойовиків ІДІЛ, які були захоплені силами очоленої США коаліції.

Про це він написав у себе в Твіттері. «Сполучені Штати просять Великобританію, Францію, Німеччину та інших європейських союзників забрати понад 800 бойовиків ІДІЛ, яких ми захопили у Сирії та судити їх. Халіфат вже майже впав. Альтернатива погана і полягає у тому, що ми будемо вимушені їх відпустити».

​«США не хочуть, щоб ці бойовики ІДІЛ проникли в Європу, куди, як очікується, вони направляться. Ми так багато робимо, ми так багато витрачаємо. Настав час для інших збільшити свої зусилля і зробити те, на що вони здатні. Ми виходимо після стовідсоткової перемоги над Халіфатом!»