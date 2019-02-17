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Трамп закликав ЄС забрати понад 800 захоплених силами коаліції бойовиків ІДІЛ

  • Голос Америки

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Президент Дональд Трамп заявив, що європейські партнери США повинні забрати та судити понад 800 бойовиків ІДІЛ, які були захоплені силами очоленої США коаліції.

Про це він написав у себе в Твіттері. «Сполучені Штати просять Великобританію, Францію, Німеччину та інших європейських союзників забрати понад 800 бойовиків ІДІЛ, яких ми захопили у Сирії та судити їх. Халіфат вже майже впав. Альтернатива погана і полягає у тому, що ми будемо вимушені їх відпустити».

​«США не хочуть, щоб ці бойовики ІДІЛ проникли в Європу, куди, як очікується, вони направляться. Ми так багато робимо, ми так багато витрачаємо. Настав час для інших збільшити свої зусилля і зробити те, на що вони здатні. Ми виходимо після стовідсоткової перемоги над Халіфатом!»

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