Конгресмени починають розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю з боку президента Трампа

Голова юридичного комітету Палати Представників США Джерольд Недлер у неділю заявив, що конгресмени запросять у 60-ти фізичних та юридичних осіб документи у рамках розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та зловживання владою з боку президента Трампа.

У програмі каналу ABC «Цього тижня» конгресмен Недлер сказав, що зокрема комітет хоче отримати документи від Міністерства юстиції, сина президента Дональда Трампа молодшого та фінансового директора Фундації Трампа Аллена Вайсельберга.

«Ми збираємось розпочати розслідування щодо зловживання владою, корупції та перешкоджання правосуддю. Це наша робота – захищати верховенство права», - сказав конгресмен.

Конгресмен заявив, що є очевидним той факт, що президент зловживав владою, втім додав, що зарано говорити про те, чи треба розглядати можливість початку процедури імпічменту. «Перед тим, як розпочати проти когось процедуру імпічменту, треба переконати американський народ, що це повинно статись», - сказав Недлер.

Білий дім, Міністерство юстиції та Фундація Трампа на запит надати коментар щодо цих заяв не відповіли. Юридичний комітет в понеділок опублікує перелік осіб та організації, до яких із запитом надати документи мають намір звернутися конгресмени.