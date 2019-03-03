США позбавляють американських віз 49 близьких до Мадуро чиновників і родичів

Сполучені Штати позбавлять американських віз 49 близьких до президента Венесуели Ніколаса Мадуро чиновників та їх родичів. Спец посланець адміністрації Трампа у питаннях Венесуели Елліот Абрамс заявив, що переконаний, рано чи пізно Мадуро втратить владу. Раніше США запровадили санкції проти посадовців та керівників силових відомств, які підтримують Мадуро, заморозили їхні активи у США та ввели санкції проти нафтового сектора Венесуели.

У суботу Росія запропонувала США провести двосторонні переговори по Венесуелі. Про це по телефону поговорили Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Москва захищає режим Мадуро, Вашингтон визнав легітимним презентом Хуана Гуайдо.