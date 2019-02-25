Пенс запевнив Гуайдо, що США «на 100 відсотків» підтримують його

Віце-президент США Майк Пенс прибув у понеділок до столиці Колумбії Боготи, де зустрівся з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо і пізніше виступить перед учасниками Групи Ліми (ця міжнародна гуманітарна група об'єднує представників низки країни Північної та Південної Америки - прим. ГА) з промовою про наростаючому кризу в Венесуелі.

У ході тристоронньої зустрічі з Гуайдо і президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом Пенс запевнив тимчасового лідера Венесуели, що США «на 100 відсотків» його підтримують.

Очікується, що Пенс і регіональні лідери обговорять стратегію щодо прискорення відходу президента Венесуели Ніколаса Мадуро, чиї повноваження ставляться під сумнів, а також питання доставки гуманітарної допомоги (що накопичилась на кордоні Бразилії та Колумбії) в Венесуелу, жителі якої переживають дефіцит продовольчих товарів і медикаментів.

На брифінгу для журналістів високопоставлений співробітник адміністрації Трампа заявив, що США мають намір використати «всю повноту економічної та дипломатичної ваги», щоб добитися вирішення венесуельської проблеми, і те, що Пенс матиме «конкретні приклади того, що це означає».

Очікується, що віце-президент США зустрінеться з венесуельськими емігрантами і їхніми сім'ями, перш ніж повернутися до Вашингтона.

Засіданню Групи Ліми передували заворушення і насильство на кордоні Венесуели з Колумбією та Бразилією минулих вихідних, коли війська Мадуро і його прихильники заблокували доставку продовольства і медикаментів. Мадуро наполягає, що гуманітарна допомога є приводом для збройного вторгнення США.

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