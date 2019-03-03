Відмова від «часткової угоди» з Пхеньяном відповідає національним інтересам США – Білий дім

Білий дім в неділю виступив на підтримку зустрічі президента Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином , яка відбулася кілька днів тому в Ханої і не призвела до конкретних результатів, заявивши, що незгода на часткову угоду на умовах Пхеньяна відповідало американським інтересам.



Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заявив телеканалу CBS News: «Проблема дійсно полягала в тому, чи готова Північна Корея прийняти те, що президент називав "великою угодою", що має на увазі повну денуклеаризацію відповідно до визначення, переданого президентом Кім Чен Ину, і отримати потенціал для величезного економічного майбутнього, або вона спробує зробити щось менш масштабне, що було неприйнятно для нас ».



«Президент твердо дотримується своєї думки», - сказав Болтон. - Він поглибив свої відносини з Кім Чен Ином. Я абсолютно не вважаю зустріч провалом, коли захищені американські національні інтереси».



В інетрв’ю телеканалу CNN Болтон заявив: «Ми знову показали, яким може бути потенціал Північної Кореї, якщо вони погодяться на денуклеаризацію».



«Якщо не можна досягти хорошого угоди, то відсутність угоди краще поганого угоди», - додав він.



Болтон розповів CBS, що Північна Корея була готова піти на «дуже обмежені поступки», щоб демонтувати свій ядерний комплекс в Йонбені, який він описав як «старіючий ядерний реактор» і певний відсоток їх можливостей по збагаченню урану і переробки плутонію. За його словами, «в обмін вони хотіли скасування значної частини санкцій». «Президент спробував переконати Кім Чен Ина погодитися на велику угоду, але вони не були готові піти на це», - сказав Болтон.



За словами Болтона, подальші переговори США з Північною Кореєю знаходяться в підвішеному стані.



«Думаю, президент сам сказав, що він сподівається, що вони захочуть повернутися і заново оцінити те, що відбулося. В цьому випадку ми, звичайно, теж повернемося, - сказав Болтон. Ми вивчимо можливість продовження економічних санкцій проти Північної Кореї, які привели їх за стіл переговорів. Подивимося що буде далі".



За його словами, щодо подальших переговорів «кінцевого терміну не призначено».



«Як я вже сказав, президент повністю готовий продовжувати переговори на більш низькому рівні або знову розмовляти з Кім Чен Ином, коли це буде доречно».