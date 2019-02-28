Другий саміт Дональда Трампа з Кім Чен Ином закінчився без домовленостей

Президент Дональд Трамп сказав у четвер 28 лютого, що його переговори з керівником Північної Кореї закінчилися без конкретних угод, бо США відмовилися піти на скасування санкцій щодо Пхеньяна.

Вказуючи на відсутність домовленостей, міжнародні ЗМІ також зауважують, що другий саміт підтвердив зменшення напруженості між Вашингтоном і Пхеньяном.

“По суті, вони хотіли повного скасування санкцій, а ми цього зробити не можемо. Вони були готові на денуклеаризацію великої частини з того, що ми хотіли, але за таке ми не могли відмовитися від усіх санкцій ”, - сказав Трамп журналістам на підсумковій прес-конференції у В'єтнамі.

Зустрічі у четвер закінчилися раніше, ніж планували, оскільки спільний обід і церемонію підписання документів скасували.

Ми зараз вважаємо, що Північна Корея намагатиметься зберегти свої можливості і навряд чи відмовиться від своєї атомної зброї та здатності її виробляти.

Трамп назвав переговори у Ханої продуктивними і сказав, що на його думку сторони колись у майбутньому досягнуть угоди про відмову Північної Кореї від ядерної зброї.

Нездійснені сподівання

Попередній саміт Дональда Трампа і Кім Чен Ин у Сингапурі критикували за брак конкретних досягнень, тому очікування від другої зустрічі були вищими.

На початку дня у четвер і сторони висловлювалися позитивно про можливість домовленостей стосовно ядерних програм Північної Кореї.

У відповідь на запитання журналіста про те, чи можливе ядерне роззброєння, корейський керівник сказав: “Якби я не був готовий це зробити, мене зараз тут не було б”.

На запитання, чи готовий він до конкретних кроків у цьому напрямку, Кім Чен Ин сказав, що саме про це йдеться на переговорах.

Дональд Трамп казав, що на його думку відносини двох сторін зараз найкращі, ніж будь-коли досі.

“Я вважає, що незалежно від того, що станеться, ми матимемо угоду, яка буде дуже вигідною голові Кіму та його країні, а також для нас. Я думаю, що зрештою так буде”, - сказав Трамп.

Сумніви у США

Представники американських розвідувальних служб далі висловлюють сумніви щодо того, чи Пхеньян справді готовий відмовитися від ядерної зброї, на чому наполягав Кім Чен Ин під час першого саміту у Сінгапурі.

Директор Національної розвідки США Ден Коутс сказав минулого місяця на обговоренні у Конгресі, що Північна Корея “припинила провокативну діяльність”, стримуючись вже понад рік від атомних випробувань.

Але Коутс застеріг, що попри зупинку випробувань “ми зараз вважаємо, що Північна Корея намагатиметься зберегти свої можливості (щодо зброї масового знищення) і навряд чи відмовиться від своєї атомної зброї та здатності її виробляти”.

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