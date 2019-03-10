США не мають ілюзій відносно Північної Кореї – Білий дім

Білий дім заявив у неділю, що у нього «немає ніяких ілюзій» з приводу того, чи готується Північна Корея до відновлення ракетних запусків. Разом з тим він відмовився коментувати комерційні супутникові знімки, на основі яких можна зробити припущення, що Пхеньян збирає нову ракету.



Радник з національної безпеки Джон Болтон заявив АВС News, що США «постійно» стежать за Північною Кореєю, але при цьому зазначив: «Я не збираюся говорити про те, що показують ці супутникові знімки».



Знімки від 22 лютого, імовірно, говорять про нову активність Північної Кореї на ракетному виробництві, однак Болтон сказав, що американська влада «покладається на власні» супутникові дані та буде робити свої висновки на їх основі.



«Ми бачимо в точності, чим вони займаються, - сказав він. - Ми вивчаємо дані розвідки кожен день. Я не хочу робити припущення стосовно того, що вони роблять».



Після лютневого саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Ханої президент США Дональд Трамп заявив, що він вірить даній Кімом обіцянці не відновлювати ядерні чи ракетні випробування.



Болтон сказав, що Трамп «впевнений в своїх відносинах з Кім Чен Ином».



Відповідаючи на питання з приводу комерційних супутникових знімків, Трамп заявив в п'ятницю, що він буде «дуже розчарований», якщо Північна Корея відновить свої ядерні випробування. За його словами, відносини США та Північної Кореї значно покращилися за час його перебування на посаді.