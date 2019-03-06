Північна Корея відбудовує ядерні об'єкти - дані супутникових знімків

Лише через кілька днів після завершення саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Північної Кореї Кім Чен Ином, в пресі з'явились повідомлення, що в КНДР триває відбудова об'єктів призначених для запуску супутників на орбіту а також для проведення випробовувань двигунів та інших технологій задля здійснення міжконтинентального запуску ракет.

В Ханої, Кім зажадав зняття санкції ОOH в обмін на знищення двох ядерних комплексів, які є в країні. Трамп назвав це надто високою ціною за частковий прогрес в денуклеаризації.

Повідомлення про відбудову одного з ядерних об'єктів – Тонгчанг-рі з'явились на основі інформації отриманої зі знімків з космосу і відбудова могла початись ще до саміту, наголошують аналітики.

До того ж, очільник МАГАТЕ Юкіа Амано в своєму щоквартальному звіті наголосив, що продовжує діяти завод зі збагачення урану в Йонгбйон. Амано також заявив, що Північна Корея продовжує працювати над створенням експериментального реактора.

Поновлення діяльності може "означати плани Північної Кореї продемонструвати рішучість", - йдеться в повідомленні вашингтонського аналітичного центру Стратегічних та міжнародних вчень (CSIS).

Невідомо, який вплив матиме новини про розвиток об'єктів Тонгчанг-рі та Йонгбйон на дипломатичні зусилля стосовно Північної Кореї, однак, Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив у вівторок, що США розглянуть збільшення санкцій проти Пхеньяна, якщо Кім не припинить ядерну програму, пише журналіст "Голосу Америки" Стівен Міллер.

У виступі на Fox Business Network, Болтон заявив, що Вашингтон чекає, чи планує Пхеньян відмовитись від "програми ядерної зброї і всього з цим пов'язаного".

"Якщо вони не бажатимуть це зробити. гадаю президент Трамп дуже чітко зазначив ... вони не отримають послаблення руйнівних економічних санкцій, які було введено проти них і ми справді розглянемо можливість збільшення санкцій", - наголосив Болтон.

Офіційна позиція КНДР полягає в тому, що країна вже не потребує випробувальних майданчиків, бо розробку міжконтинентальної балістичної ракети завершено.

Однак, деякі аналітики та посадовці на заході сумніваються, в тому, що в КНДР змогли освоїти технології необхідні для такого запуску.

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