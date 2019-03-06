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Північна Корея відбудовує ядерні об'єкти - дані супутникових знімків

  • Голос Америки
Супутниковий знімок RC17BD6B4060 об'єкта Тончан-рі, де, за повідомленням CSIS, видно частково відновлену вертикальну установку для двигунів а також машини і матеріали, Фото оприлюднене 5 березня 2019 року

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Лише через кілька днів після завершення саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Північної Кореї Кім Чен Ином, в пресі з'явились повідомлення, що в КНДР триває відбудова об'єктів призначених для запуску супутників на орбіту а також для проведення випробовувань двигунів та інших технологій задля здійснення міжконтинентального запуску ракет.

В Ханої, Кім зажадав зняття санкції ОOH в обмін на знищення двох ядерних комплексів, які є в країні. Трамп назвав це надто високою ціною за частковий прогрес в денуклеаризації.
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Повідомлення про відбудову одного з ядерних об'єктів – Тонгчанг-рі з'явились на основі інформації отриманої зі знімків з космосу і відбудова могла початись ще до саміту, наголошують аналітики.

До того ж, очільник МАГАТЕ Юкіа Амано в своєму щоквартальному звіті наголосив, що продовжує діяти завод зі збагачення урану в Йонгбйон. Амано також заявив, що Північна Корея продовжує працювати над створенням експериментального реактора.

Генеральний директора МАГАТЕ Юкія Амано
Генеральний директора МАГАТЕ Юкія Амано

Поновлення діяльності може "означати плани Північної Кореї продемонструвати рішучість", - йдеться в повідомленні вашингтонського аналітичного центру Стратегічних та міжнародних вчень (CSIS).

Невідомо, який вплив матиме новини про розвиток об'єктів Тонгчанг-рі та Йонгбйон на дипломатичні зусилля стосовно Північної Кореї, однак, Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив у вівторок, що США розглянуть збільшення санкцій проти Пхеньяна, якщо Кім не припинить ядерну програму, пише журналіст "Голосу Америки" Стівен Міллер.

У виступі на Fox Business Network, Болтон заявив, що Вашингтон чекає, чи планує Пхеньян відмовитись від "програми ядерної зброї і всього з цим пов'язаного".

"Якщо вони не бажатимуть це зробити. гадаю президент Трамп дуже чітко зазначив ... вони не отримають послаблення руйнівних економічних санкцій, які було введено проти них і ми справді розглянемо можливість збільшення санкцій", - наголосив Болтон.

Офіційна позиція КНДР полягає в тому, що країна вже не потребує випробувальних майданчиків, бо розробку міжконтинентальної балістичної ракети завершено.

Однак, деякі аналітики та посадовці на заході сумніваються, в тому, що в КНДР змогли освоїти технології необхідні для такого запуску.

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