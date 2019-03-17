Facebook видалив понад 1,5 мільйона відео стрілянини у Новій Зеландії

Корпорація Facebook заявляє, що лише в перші 24 години після нападу на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчерч видалила понад півтора мільйона відеозаписів стрілянини. Про це заявила представник Facebook у Новій Зеландії Мія Ґарлік.

За її словами, видаляються і відредаговані версії відео, в яких відсутні безпосередньо кадри стрілянини по людях.

Брентон Таррант, підозрюваний у нападі, вів його пряму трансляцію у Facebook.

У перші години після теракту 17-хвилинне відео або його фрагменти широко розійшлися соціальними мережами, його – незважаючи на заклики поліції не робити цього – використовувала і низка ЗМІ.

Корпорацію Facebook критикували за те, що вона, всупереч своїм власним правилам, не заблокувала трансляцію і недостатньо активно, на думку критиків, перешкоджала поширенню відео.

Число жертв нападу на мечеті, який влада Нової Зеландії визнала терактом, напередодні зросло до 50. У лікарнях залишаються кілька десятків постраждалих.

Напередодні Тарранту, 28-річному громадянину Австралії, в суді висунули обвинувачення у вбивстві. Його взяли під варту.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що її канцелярія отримала електронною поштою так званий «маніфест» Тарранта, в якому той описує мотиви свого вчинку, за кілька хвилин до теракту.