Головний підозрюваний у масовій стрілянині в Новій Зеландії з'явився в суді

Головний підозрюваний у масовій стрілянині в двох мечетях у Крайстчарчі, Нова Зеландія, в результаті якої загинуло 49 осіб, з'явився в суді в суботу.

Брентон Таррант, 28-річний громадянин Австралії і самопроголошений білий націоналіст, увійшов до зали суду в Крайстчарчі у супроводі двох озброєних охоронців, де суддя прочитав йому одне звинувачення у вбивстві.

Після того, як підозрюваний пішов із суду, суддя сказав, що, хоча «зараз є одне звинувачення у вбивстві, розумно припустити, що будуть інші».

Також заарештовано ще двох підозрюваних співучасників. Поліція намагається визначити, якою мірою вони могли бути причетні до нападу.

За словами прем‘єр-міністра Нової Зеландії Яцінди Ардерн, зброя була придбана легально.

Напад відбувся під час молитви в п'ятницю, коли мечеті були заповнені сотнями віруючих. Чиновники кажуть, що в мечеті Аль-Нур загинув сорок один чоловік, а сім загинули в мечеті Лінвуд, за 10 хвилин їзди. Серед 48 осіб, яких лікують від вогнепальних поранень, є діти.

Стрілок транслював напад на Facebook. Він також опублікував білий націоналістичний маніфест на 74 сторінки, в якому засудив мусульман і назвав іммігрантів «загарбниками».

У маніфесті також говорилося, що він вирішив зробити свій напад у Новій Зеландії, щоб показати, що ніде в світі не є безпечно.

Таррант працював особистим тренером, повідомляє австралійська телерадіокомпанія. Новинна організація повідомила, що менеджер тренажерного залу, в якому працював Таррант, заявив, що він почав їздити за кордон у 2011 році. Фото, опубліковане в Інтернеті ABC, показує Тарранта в Пакистані в 2018 році.

Жертвами стрілянини в п'ятницю стали іммігранти з Йорданії, Саудівської Аравії, Туреччини, Індонезії та Малайзії.

Масові розстріли та насильницькі злочини рідко зустрічаються в Новій Зеландії, країні, що налічує близько 5 мільйонів чоловік. До п'ятниці найгірша масова стрілянина в країні відбулася в 1990 році, коли чоловік убив 13 осіб у маленькому місті Арамоана.

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