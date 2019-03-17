Білий дім відкидає спроби пов’язати президента Трампа з ідеологією вищості білої раси

Білий дім у неділю відкинув будь-яку спробу пов'язати президента Дональда Трампа з прихильником ідеології вищості білої раси, звинуваченому у розстрілі 50 чоловік у двох мечетях у Новій Зеландії.

"Президент не є прихильником ідеології вищості білої раси", - заявив керівник апарату Білого дому Мік Малвейні в інтерв’ю каналу Fox News в неділю. "Я не впевнений, скільки разів ми повинні говорити про це. Давайте розглядати те, що сталося в Новій Зеландії [в п'ятницю] як те, що це є: жахливий, злий, трагічний акт".

Звинувачений у нападі Брентон Харріс Таррант, 28-річний австралієць, заявив у своєму 74-сторінковому маніфесті, який він оприлюднив незадовго до розправи в мечетях у Крайстчерчі, що він бачить Трампа як «символ оновленої білої ідентичності та спільної мети», але не підтримує його політику.

Відповідаючи на запитання у п'ятницю після нападу мечеті, чи бачить він збільшення білого націоналізму, Трамп сказав: "Насправді не дуже. Я думаю, що це невелика група людей, у яких дуже, дуже серйозні проблеми, я думаю." Президент додав, що не бачив маніфесту.

Малвейні сказав: «Я не думаю, що це справедливо – зображати цю людину як прихильника Дональда Трампа більше, ніж бачити в еко-терористичний заявах у його маніфесті паралелі з позиціями [спікера-демократа] Ненсі Пелосі або Окасіо-Кортес,» жінки-конгресмена, демократки Александрії Окасіо-Кортес

"Це була збентежена особа, злий чоловік", сказав Малвейні.

Посол США в Новій Зеландії Скотт Браун заявив CNN, що не має жодної довіри до коментарів Тарранта про Трампа в маніфесті, заявивши, що обвинувачений нападник "гнилий за своєю сутністю". Браун сказав, що він сподівається, що Таррант буде засуджений "якомога швидше", і ключ до його тюремної камери буде викинутий.