Малвейні: демократи ніколи не побачать податкові декларації президента Трампа

Законодавці-демократи, які прагнуть побачити податкові декларації президента Дональда Трампа, ніколи не отримають доступу до цих документів, які є конфіденційними, заявив у неділю в.о. глави апарату Білого дому Мік Малвейні.

Виступаючи в програмі Fox News Sunday і відповідаючи на питання, чи вдасться демократам в Конгресі домогтися свого в прагненні отримати доступ до зазначених документів, Малвейні заявив: «Ні, ніколи».

Він назвав зусилля, спрямовані на отримання податкових декларацій президента, розпочаті в середу головою податкового комітету США Річардом Нілом, політичним трюком демократів, які ніколи не перестануть нападати на Трампа.