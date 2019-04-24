Катя Гандзюк – «жінка відваги 2019»

«Українська жінка відваги – 2019». Ця міжнародна відзнака присуджена Катерині Гандзюк – за невтомні зусилля побороти корупцію та захистити свободу і демократію в Україні.

Церемонію вручення нагород найсміливішим жінкам світу – і серед них Катерині Гандзюк – провів 7 березня у Вашингтоні державний секретар США Майкл Помпео.

А 24 квітня посол США В Україні Марі Йованович вручила відзнаку батькові загиблої херсонської активістки. Йованович назвала Гандзюк «відважною жінкою, яка присвятила себе тому, щоб публічно виступати проти зловживань і розтрати державних коштів».

«Трагічно, що Катерина заплатила найвищу ціну за безстрашність у боротьбі з корупцією та рішуче прагнення побудови демократичної України», – сказала дипломат.

Ми разом з українським народом закликаємо до ретельного розслідування та притягнення до відповідальності винних у передчасній смерті Катерини

Як вона додала, «Ми разом з українським народом закликаємо до ретельного розслідування та притягнення до відповідальності винних у передчасній смерті Катерини. І ми будемо продовжувати підтримувати тих, хто бере участь у боротьбі за демократичну Україну, вільну від корупції та безкарності».

​

«Вона боролася з корупцією в держорганах влади, в міліції і поліції. Вона була невигідною і страшною для корупціонерів. І її вбили», – заявив, приймаючи нагороду, батько Катерини.

За словами Віктора Гандзюка, слідство саботується і досі не доведено до кінця, хоч після смерті його доньки минуло вже півроку.

Як він сказав, «Ми знаємо, наскільки високопоставлені і фінансово багаті люди, які підозрюються в замовленні на Катю. Але ми не думали, що настільки безпорадною буде держава, що настільки безпорадними будуть прокуратура і поліція, настільки корумпованими будуть суди».

Батько загиблої активістки звинуватив керівництво держави, і зокрема президента Петра Порошенка, у бракові політичної волі знайти і покарати замовників вбивства доньки.

смерть Каті – це кривава пляма на історії сучасної України

«Я вважаю, що смерть Каті – це кривава пляма на історії сучасної України. І без вирішення цієї проблеми неможливий подальший демократичний поступальний розвиток нашої країни. Тому що в демократичній країні людину не повинні вбивати за її активну позицію, за те, що вона бореться з негативними явищами в суспільстві, з корупцією», – сказав Віктор Гандзюк.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року після нападу на неї невідомого, який облив її кислотою. Незадовільне розслідування вбивства громадської активістки спричинило всеукраїнську акцію «Хто замовив Катю Гандзюк?». У замовленні нападу на активістку підозрюють посадовців Херсонської області.