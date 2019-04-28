Стрілянина в синагозі поблизу Сан-Дієго. Нові подробиці та реакція адміністрації.

Стали відомі нові подробиці стрілянини в синагозі міста Паувей в Каліфорнії, в результаті якої одна людина загинула, троє отримали поранення.

Шериф округу Сан-Дієго Білл Ґор повідомив на прес-конференції, що білий чоловік увійшов до синагоги в суботу незадовго до 11:30 за місцевим часом, відкрив вогонь з штурмової зброї, яка, можливо, зламалась після кількох черг. Він повідомив, що жертвами стрілянини стали чотири людини: жінка, дівчинка і двоє чоловіків, включаючи рабина. «Нажаль, одна особа загинула внаслідок поранень», - сказав шериф. Ґор зазначив, що троє поранених, включаючи рабина, знаходяться в стабільному стані.

Він повідомив, що серед жертв нападу було двоє громадян Ізраїлю: восьмирічна дівчинка та її 31-річний дядько. Вони переїхали в Сан-Дієго кілька років тому з міста недалеко від Сектора Газа.

Ґор повідомив, що агент прикордонної служби, який не перебував при виконанні службових обов'язків, побачив чоловіка, який тікав з місця стрілянини, і вистрілив в підозрюваного. Підозрюваний не постраждав, але його машина була пошкоджена.

Шеф поліції Сан-Дієго Девід Ніслейт заявив, що підозрюваний зв'язався з поліцією і пізніше здався поліцейському з Сан-Дієго, який прямував до місця злочину. Ніслейт повідомив, що підозрюваним є 19-річним житель Сан-Дієго.

Раніше шеф поліції написав у «Твіттері», що його департамент надає допомогу в розслідуванні, і що хоча в даний час ніяких відомих загроз немає, «з міркувань безпеки влада виставить додаткові патрулі біля культових будівель». Субота була останнім днем ​свята Песах.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки Кевін Макалінан, заявив, що його відомство «вживе всіх необхідних заходів, щоб допомогти розслідуванню, і щоб постраждалі в цій трагедії домоглися ... справедливості, якої вони заслуговують».

Президент Дональд Трамп, виступаючи в суботу перед журналістами на південній галявині Білого дому, сказав: "Я висловлюю свої глибокі співчуття родинам, які постраждали". Він додав, що атака "Схожа на злочин на ґрунті ненависті".

Приблизно за годину до стрілянини в Інтернеті з'явився антисемітський текст, опублікований людиною під тим же ім'ям, що і підозрюваний. Автор тексту похвалив напади на мечеті в Новій Зеландії в березні, а також взяв на себе відповідальність за підпал мечеті в Ескондідо, штат Каліфорнія, в березні. Влада розслідує цю заяву.