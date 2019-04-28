Стрілянина в синагозі поблизу Сан-Дієго. Нові подробиці та реакція адміністрації.

Стали відомі нові подробиці стрілянини в синагозі міста Паувей в Каліфорнії, в результаті якої одна людина загинула, троє отримали поранення.
Шериф округу Сан-Дієго Білл Ґор повідомив на прес-конференції, що білий чоловік увійшов до синагоги в суботу незадовго до 11:30 за місцевим часом, відкрив вогонь з штурмової зброї, яка, можливо, зламалась після кількох черг. Він повідомив, що жертвами стрілянини стали чотири людини: жінка, дівчинка і двоє чоловіків, включаючи рабина. «Нажаль, одна особа загинула внаслідок поранень», - сказав шериф. Ґор зазначив, що троє поранених, включаючи рабина, знаходяться в стабільному стані.
Він повідомив, що серед жертв нападу було двоє громадян Ізраїлю: восьмирічна дівчинка та її 31-річний дядько. Вони переїхали в Сан-Дієго кілька років тому з міста недалеко від Сектора Газа.
Ґор повідомив, що агент прикордонної служби, який не перебував при виконанні службових обов'язків, побачив чоловіка, який тікав з місця стрілянини, і вистрілив в підозрюваного. Підозрюваний не постраждав, але його машина була пошкоджена.
Шеф поліції Сан-Дієго Девід Ніслейт заявив, що підозрюваний зв'язався з поліцією і пізніше здався поліцейському з Сан-Дієго, який прямував до місця злочину. Ніслейт повідомив, що підозрюваним є 19-річним житель Сан-Дієго.
Раніше шеф поліції написав у «Твіттері», що його департамент надає допомогу в розслідуванні, і що хоча в даний час ніяких відомих загроз немає, «з міркувань безпеки влада виставить додаткові патрулі біля культових будівель». Субота була останнім днем свята Песах.
Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки Кевін Макалінан, заявив, що його відомство «вживе всіх необхідних заходів, щоб допомогти розслідуванню, і щоб постраждалі в цій трагедії домоглися ... справедливості, якої вони заслуговують».
Президент Дональд Трамп, виступаючи в суботу перед журналістами на південній галявині Білого дому, сказав: "Я висловлюю свої глибокі співчуття родинам, які постраждали". Він додав, що атака "Схожа на злочин на ґрунті ненависті".
Приблизно за годину до стрілянини в Інтернеті з'явився антисемітський текст, опублікований людиною під тим же ім'ям, що і підозрюваний. Автор тексту похвалив напади на мечеті в Новій Зеландії в березні, а також взяв на себе відповідальність за підпал мечеті в Ескондідо, штат Каліфорнія, в березні. Влада розслідує цю заяву.
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