Нова Зеландія планує ужорсточити закони щодо володіння вогнепальною зброєю

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн каже, що її уряд схвалив рішення про реформу законів щодо володіння вогнепальною зброєю внаслідок вбивства минулого тижня 50 людей у двох мечетях міста Крайстчерч.

Підозрюваний нападник, 28-річний австралієць Брентон Таррант, перебуває під арештом. Він знову постане у суді 5 квітня.

Поліція каже, що підозрюваний використовував модифіковану автоматичну зброю військового зразка, дозволену теперішніми законами Нової Зеландії.

Джасінда Ардерн ще не пояснила, які саме зміни будуть запропоновані, але сказала, що вона підтримує заборону на автоматичну зброю.

“Я твердо вірю, що більшість власників зброї у Новій Зеландії погодяться з думкою, що потрібні зміни”, - сказала вона.

Чинні закони у Новій Зеландії дозволяють напівавтоматичну зброю, але обмежену до семи пострілів.

Згідно з розповідями свідків та з попереднього аналізу відео коментатори роблять висновки, що нападник у Крайстчерч використовував автомат з магазинами великої місткості.

Масові убивства - рідкість

У Новій Зеландії з населенням близько 5 мільйонів зареєстровано 1,5 мільйона одиниць вогнепальної зброї, і масові вбивства досі там були рідкістю.

Службовці новозеландської поліції зазвичай ходять без вогнепальної зброї.

До нападу у п’ятницю, найгіршим випадком в країні була стрілянина 1990 року у містечку Арамоана, де один чоловік вбив 13 людей.

Сусідня Австралія запровадила жорстокі обмеження на володіння вогнепальною зброєю після найгіршого масового вбивства 1996 року в Порт Артур, де один нападник застрелив 35 людей з напівавтоматичної рушниці AR-15, яку мав також убивця у Крайстчерч.

Австралія тоді оголосила національну амністію, зібравши у власників десятки тисяч одиниць забороненої зброї.

Джасінда Ардерн закликала новозеландців добровільно здавати вогнепальну зброю.

Ліцензування власників без реєстрації зброї

Теперішні закони у Новій Зеландії дозволяють володіння вогнепальною зброєю з 16-річного віку, але напівавтоматичну зброю військового зразка можна мати з 18-ти років.

Щоб стати власником зброї, особа повинна отримати дозвіл у поліції, для якого проводять перевірку на судимість і з'ясовують медичні дані.

Ліцензовані громадяни можуть купувати зброю в необмеженій кількості.

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