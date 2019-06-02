Європейське турне Трампа – Велика Британія, Ірландія та Франція

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп з 3 червня по 5 червня перебуватимуть з державним візитом у Великій Британії. Це не перший візит Трампа до цієї країни. У липні 2018 року президент Трамп здійснив до Великої Британії робочий візит. Білий дім заявив, що цей візит підтвердить "стійкі та особливі відносини між Сполученими Штатами та Сполученим Королівством".

Окрім приватного обіду та державного банкету, на якому буде присутня королева, президент і перша леді також відвідують культурні заходи з іншими членами королівської сім'ї.

Вони візьмуть участь у заходах, присвячених 75-й річниці Нормандської операції, включаючи візит до Портсмута. Очікується, що представники інших країн візьмуть участь у цих заходах.

Трамп проведе робочий круглий стіл у Палаці Сент-Джеймс і матиме зустріч з британською прем'єркою Терези Мей, яка подає у відставку після нездатності домовитися про вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Мей заявила, що піде у відставку 7 червня.

Трамп, який підтримав Брекзіт, критикував Мей за її позицію у цьому питанні. Відповідаючи на запитання журналіста в четвер, Трамп сказав, що він може зустрітися з Борисом Джонсоном і Найджелом Фараджем - політиками, які виступали за вихід Великої Британії з ЄС та можуть заступити на посаді Мей. Трамп назвав їх обох своїми друзями, "дуже гарними хлопцями, дуже цікавими людьми".

У інтерв'ю в п'ятницю з британським таблоїдом The Sun, Трамп заявив, що Борис Джонсон буде "відмінним" вибором у якості керівника консервативної партії. "Я думаю, що Борис зробить дуже хорошу роботу", - сказав він, додавши, що його підтримка "може допомогти будь-кому".

Після свого триденного візиту до Британії, Трамп відлетить до Шеннона, Ірландія, де матиме зустріч з прем'єр-міністром країни Лео Варадкаром. 6 червня Трамп відбуде до Франції, де разом з президентом Франції Еммануелєм Макроном відзначить річницю Нормандської операції.