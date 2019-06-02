Флот США підтвердив отримання запиту вивести есмінець «Джон Маккейн» з поля зору президента Трампа під час його візиту до Японії

Командування флоту США підтвердило, що отримало запит відвести з поля зору корабель, названий на честь сенатора Джона Маккейна, під час візиту Президента Трампа в Японію минулого тижня. Пентагон не повідомив від кого надійшов запит.

Раніше видання Нью-Йорк Таймс повідомило, що есмінець «Джон Маккейн», який перебував в порту Токіо на ремонті, прибрали подалі, аби він не потрапив на очі президенту США, бо це «може його засмутити». Дональд Трамп, який мав складні відносини з покійним Джоном Маккейном, заявив, що ніколи б такого не зробив, але вважає, що його помічники мали позитивні наміри.