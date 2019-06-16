США не хочуть війни з Іраном – Майк Помпео

Хоча можна «безпомилково» стверджувати, що Іран несе відповідальність за атаки на два танкери, що мали місце кілька днів тому, США не хочуть воювати з Тегераном. Про це в неділю заявив держсекретар США Майк Помпео.

У інтерв'ю «Fox News Sunday» Помпео сказав: «Президент Трамп зробив усе, що може, щоб уникнути війни. Ми не хочемо війни». Але він додав, що Вашингтон гарантуватиме вільну навігацію через важливі райони судноплавства.

"Сполучені Штати збираються переконатися, що ми вживаємо всі необхідні заходи, дипломатичні та інші, щоб досягти такого результату", - сказав Помпео.

Напруженість США та Ірану є високою після звинувачень адміністрації американського президента Дональда Трампа, що Тегеран здійснив напади минулого четверга на два нафтові танкери в Оманській затоці. Іран заперечив будь-яку причетність до нападів.

«Розвідка має багато даних, безліч доказів. Світ побачить багато чого з цих даних, - сказав Помпео. Разом з тим, Помпео заявив, що не хоче обговорювати можливі подальші кроки, які Сполучені Штати можуть зробити у відповідь на події минулого тижня.

«Іран не отримає ядерну зброю. Це наша мета», - сказав він, відповідаючи на питання про можливість надіслання Трампом більшої кількості американських військ і військової техніки в регіон.

«Учора я зробив кілька дзвінків колегам по всьому світу. Я впевнений, що у нас будуть партнери, які розуміють цю загрозу», - сказав Помпео.