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Вашингтон хоче "міжнародного консенсусу" з приводу загрози з боку Ірану - міністр оборони США

Фото Центрального військового командування США демонструє пошкодження від ймовірного вибуху міни на танкері Kokuka Courageous

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В.о. міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що Сполучені штати намагаються створити "міжнародний консенсус" на Близькому Сході після нападу на дві нафтові танкери в Оманській затоці.

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"Ми, безумовно, повинні скласти плани на випадок надзвичайних ситуацій, якщо ситуація погіршиться, але нам також потрібно розширити підтримку нас у цій ситуації", - заявив Шанахан у п'ятницю.

Нам також потрібно розширити підтримку нас у цій ситуації
В.о. міністра оборони США

США звинувачують Іран у нападі на нафтові танкери в Ормузькій протоці, а військові США надали відео, яке, за їх словами, показує людей на іранському патрульному човні, які знімають міну з корпусу танкера Kokuka Courageous. Іран заперечив причетність до інцидентів. При цьому в Ірані нині утримуєтья частина моряків із пошкоджених кораблів.

В одному випадку іранські військові домоглися передачі їм десятків моряків, які до того були зняті із одного з танкерів, і перебували на кораблі винайнятому для рятувальної операції власником пошкодженого танкера.

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