Дональд Трамп надіслав листа Кім Чен Ину

Білий дім підтвердив у неділю, що президент Дональд Трамп надіслав листа північнокорейському лідеру Кім Чен Ину. "Лист був надісланий президентом Трампом, і кореспонденція між двома лідерами триває", - підтвердила в електронному листі прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Раніше державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA заявило, що Кім серйозно поставиться до змісту листа, деталі якого він не описав. KCNA також повідомляє, що Кім назвав зміст листа "відмінним".

Переговори США та Північної Кореї зупинилися після зустрічі у лютому між Трампом і лідером Північної Кореї в Ханої, яка не принесла вагомих результатів.

Один американський чиновник заявив у середу, що Сполучені Штати не мають жодних попередніх умов щодо початку нових переговорів, але поступ у цьому питанні потребуватиме значних кроків з боку Північної Кореї у напрямку відмови від програми ядерної зброї.

Трамп вирушає пізніше цього тижня до Осаки на саміт G 20, а також до Південної Кореї, де зустрінеться з президентом Мун Чже Іном в Сеулі.