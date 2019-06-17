Ядерні країни модернізують свої арсенали - SIPRI

Ядерні країни зменшують свої ядерні арсенали, але продовжують їх модернізувати, йдеться в щорічному дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI).

"Ключовий висновок – попри загальне зменшення кількості ядерних боєголовок в 2018, всі країни, що мають ядерну зброю продовжували модернізувати свої ядерні арсенали", - наголосив Голова правління SIPRI Ян Еліассон.

США та Росія володіють практично 90% ядерної зброї світу, але продовжують зменшувати цю кількість у відповідності до угоди START.

Станом на початок 2019 року, дев'ять країн: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакістан, Ізраїль та Північна Корея мали 13 865 ядерних боєголовок.

Китай, Індія та Пакистан нарощують кількість ядерної зброї. "Індія та Пакистан розширяють виробництво військових матеріалів, що розщеплюються в масштабах, що можуть призвести до значного збільшення обсягу їх запасів ядерної зброї протягом наступних десяти років", - говорить Шеннон Кайл, Директор програми SIPRI з контрою над ядерним роззброєнням.

Цього року США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), підписаного президентом США Рональдом Рейганом і останнім радянським лідером Михайлом Горбачовим в 1987 році. Вашингтон мотивував вихід з договору його порушеннями з боку Росії. Прикладом порушення договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729.

Угода 2010 року між США та Росією START, яка обмежує кількість ядерних ракет, бомбардувальників та боєголовок, які кожна з країн може розміщувати, закінчує діяти в 2021 році, що відкриває можливості для її перегляду.

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