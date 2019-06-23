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Президент Трамп, можливо, обговорить з Путіним питання втручання Росії у вибори-2020

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Президент США Дональд Трамп заявив, що він, можливо, підніме тему російського втручання в президентські вибори в США у 2020 році під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в ході саміту Великої двадцятки на майбутньому тижні в Осаці.

​Трамп заявив про це в інтерв'ю телекомпанії NBC News, яке вийшло в ефір у неділю. Відповідаючи на питання телеведучого, чи буде він обговорювати це втручання безпосередньо з Путіним, Трамп сказав: «Можливо. Якщо ви хочете, щоб я обговорив це питання, то я його підніму».

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