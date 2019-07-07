Посол Великої Британії у США: Трамп «випромінює невпевненість»

Одна з британських газет повідомила в неділю, що посол Великої Британії в США назвав президента Трампа «неадекватним» і «унікально дисфункціональним». Видання The Mail опублікувало вкрай неприємний портрет президента США, цитуючи коментарі, взяті, як передбачається, із закритих дипломатичних службових записок посла Кіма Деррока, що стали доступними завдяки витоку інформації.

Як повідомляє газета, Деррок описав Трампа як людину, як «випромінює невпевненість» і є «некомпетентною». «Ми насправді не вважаємо, що ця адміністрація стане істотно більш нормальною, менш дисфункціональною, менш непередбачуваною…», - наводить видання слова Деррока.

Посол, однак, попередив британських офіційних осіб, що не слід виключати можливість переобрання Трампа, заявивши, що у президента є «надійний шлях» до ще одного чотирирічного терміну в Білому домі.

Як зазначає The Mail, Деррок попередив, що Трамп може «вийти з полум'я, побитим, але цілим, подібно Арнольду Шварценеґґеру в останніх сценах «Термінатора».

Зовнішньополітичне відомство Великої Британії не спростувало наявності цих коментарів. За словами його прес-секретаря, від послів очікують «надання міністрам чесної, неприкрашеної оцінки політичної ситуації в країні, (в якій вони служать)». «Ми платимо їм за відвертість», - додала представник британського МЗС.