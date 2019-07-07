Європейці розкритикували Іран за рішення збільшити рівень збагачення урану

Європейські країни піддали Іран гострій критиці у неділю за його рішення збільшити збагачення урану, перевищив максимум визначений, ядерною угодою 2015 року, яка стримувала його ядерну програму.

Іран оголосив раніше в неділю, що незабаром почне збагачувати уран вище рівня 3,67%, визначеного в угоді з міжнародними державами. Reuters повідомляє, що Іран може підвищити рівень збагачення до 5% для виробництва палива для електростанцій.

Велика Британія закликала Іран "негайно припинити і відмінити" всі дії, які не відповідають положенням угоди, згідно з яким Тегеран приймає обмеження своєї ядерної програми в обмін на звільнення від економічних санкцій.

Франція заявила, що такий крок Ірану є "порушенням" міжнародного пакту, а Німеччина закликала Тегеран "зупинити і припинити всі дії", які не відповідають угоді, підписаній чотири роки тому. Європейський Союз заявив, що інші учасники пакту після того, як Сполучені Штати вийшли минулого року, розглядають екстрене засідання для обговорення його наступної відповіді.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу сказав: "Збагачення урану здійснюється з однієї причини і тільки з однієї причини - це для створення атомних бомб".

Президент США Дональд Трамп в минулому році вивів США з угоди 2015 року і відновив санкції проти Ірану, стверджуючи, що Тегеран використовував послаблення санціонного режиму для фінансування дестабілізуючої діяльності на Близькому Сході. Європейські держави, а також Росія та Китай, намагаються врятувати угоду.

Президент Ірану Хассан Роугані вперше заявив минулого тижня, що його країна почне збагачувати уран вище попередніх рівнів, якщо не отримає більше допомоги щодо полегшення санкцій від інших країн, які підписали угоди 2015 року.

Угода забороняє Ірану збагатити уран вище 3,67% і визначає, що Тегеран може зберігати лише 300 кілограмів цього матеріалу. Іран каже, що він також порушив 300-кілограмовий ліміт. Рівень 3,67% є достатнім для ядерних енергетичних цілей, але набагато нижче 90% збагачення, яке необхідно для створення ядерної зброї.

Нещодавно Роугані заявив, що Іран готовий збагатити "будь-який обєм, який ми захочемо" вище рівня 3,67%. Він також пообіцяв відновити будівництво реактора в Араку, проект, який Іран погодився закрити, коли підписав Спільний комплекс заходів 2015 року.