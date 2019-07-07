Рейтинг Трампа зріс до найвищого за час його президентства рівня

Рейтинг Дональда Трампа зріс до найвищого рівня за його президентську кар’єру. 44% опитаних відповіли, що задоволені діями президента Трампа. Втім, більшість, 53% казали, що не задоволені. Опитування проводили канал АБС та видання Вашингтон Пост.

Понад половині респондентів подобаються дії Дональда Трампа в економіці. Найбільше критикують чинного президента за його поведінку та висловлювання. 65% опитаних назвали їх «негідними посади президента».

Разом з тим, кількість опитаних, які підтримують початок процедури імпічменту в Конгресі, залишилась незмінною від часу останнього опитування у квітні – 37%. Кількість же опонентів такої ініціативи зросла на 13 пунктів – до 59%.