Виведення Трампом США з іранської ядерної угоди - це «дипломатичний вандалізм» - колишній британський посол в США

Колишній британський посол у США Кім Даррок вважає виведення президентом Дональдом Трампом США з іранської ядерної угоди актом "дипломатичного вандалізму" проти свого попередника Барака Обами. Про це повідомляє британська газета The Mail з посиланням на дипломатичний звіт Даррока.

«Адміністрацію підбурюють до акту дипломатичного вандалізму, вочевидь, з ідеологічних та особистих мотивів, тому що це була угода Обами», – писав Даррок у дипломатичному повідомленні в травні 2018 року. Британське видання The Mail в неділю опублікувало другу частину конфіденційної кореспонденції колишнього посла Даррока.

Минулого тижня газета опублікувала дипломатичні звіти Даррока, в яких дипломат назвав американського лідера "невмілим", "невпевненим" і "некомпетентним", а його адміністрацію "особливо дисфункціональною".

Публікація викликала гостру реакцію з боку президента Трампа. У своєму Твіттері він назвав дипломата «дуже дурним хлопцем» та «помпезним дурнем». Крім того, президент заявив, що «більше не матиме справу» з британським послом. У середу Даррок пішов у відставку.