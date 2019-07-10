Британський посол у США, якого Трамп назвав "дуже дурним", йде у відставку

Посол Великої Британії у США Кім Даррок подав у відставку на тлі скандалу з публікацією його конфіденційних звітів, що містили критичні оцінки президента Дональда Трампа та його адміністрації.

Уряд у Лондоні висловлював жаль у зв’язку з тим, що британська газета надрукувала минулої неділі уривки з електронних листів, у яких посол називав американського президента невпевненим у собі, а його адміністрацію некомпетентною.

...Ситуація унеможливлює виконання моєї ролі...

Хоча уряд Терези Мей наголошував, що посол належним чином виконував свою роботу, і урядовці заявляли про підтримку Кіма Даррока, дипломат вирішив скласти повноваження.

Обурений Дональд Трамп упродовж кількох днів висловлював крайнє невдоволення оцінками британського посла, заявляв, що не матиме з ним справ і називав його дурнем.

"Теперішня ситуація унеможливлює виконання моєї ролі так, як я би цього хотів", - написав Кім Даррок у листі про відставку.

Британське міністерство закордонних справ, приймаючи відставку, відповіло: “Нам пощастило мати вас нашим другом та колегою. Ви серед нас найкращий”.

“Дуже дурний хлопець”

Дональд Трамп упродовж кількох днів нетипово відверто критикував британського посла, а також прем’єр-міністра Терезу Мей.

“Дивний посол, якого Сполучене Королівство нав’язало Сполученим Штатам, не такий, щоб викликав у нас захоплення, дуже дурний хлопець. Він мав би казати своїй країні і прем’єр-міністру Мей про їхні провальні переговори щодо Брекзиту, а не перейматися тим, що я критикую, як їх погано проводили…” - написав президент у Twitter,

Він кілька разів повторив прямі докори Терезі Мей, яка допрацьовує останні тижні на посаді голови уряду.

“Я був дуже критичний щодо того, як Сполучене Королівство і прем’єр-міністр Тереза Мей працювала з Брекзитом. Якого безладу натворила вона та її представники. Я казав їй, як це треба було робити, але вона вирішила піти іншим шляхом”, - заявив він.

В одному з коментарів президент написав: “Ми більше не будемо вести з ним справи. Для чудового Сполученого Королівства добре те, що вони незабаром матимуть нового прем’єр-міністра. Хоча мені минулого місяця дуже сподобався чудовий державний візит, найбільше враження у мене було від королеви!”

Після того послу Кіму Дарроку у Вашингтоні скасували запрошення на державну вечерю, і він був змушений усунутися від переговорів у Білому домі за участю британського міністра торгівлі Ліяма Фокса, який перебуває у США з візитом.

Хто розкрив таємне листування?

Скандал довкола британського посла у Вашингтоні спалахнув у вирішальні тижні боротьби за лідерство в урядовій Консервативній партії Великої Британії.

Обраний наприкінці цього місяця партійний лідер стане прем’єр-міністром замість Терези Мей.

Боротьба за голоси рядових консерваторів відбувається між колишнім міністром закордонних справ Борисом Джонсоном і теперішнім керівником зовнішньополітичного відомства Джеремі Гантом.

У Лондоні лунають припущення, що особа, яка передала газеті Mail таємні дипломатичні звіти, зробила це у намаганнях вплинути на політичні процеси всередині країни, нехтуючи негативними наслідками для трансатлантичних відносин.

“Я дав чітко зрозуміти, що не поділяю оцінок посла ні стосовно адміністрації США, ні щодо відносин з адміністрацією США, але я виступаю на захист його права робити відверті оцінки”, - сказав Джеремі Гант.

Британські урядовці заявили про розслідування з метою виявлення особи, котра, як виглядає, порушила закон про збереження конфіденційної інформації.

Що написала газета?

Часопис Mail on Sunday минулої неділі надрукував статтю із витягами з дипломатичних звітів за приблизно трирічний період, починаючи з 2017 року.

У тих листах зокрема сказано, що Дональд Трамп “випромінює невпевненість” і тому посадовцям, які мають з ним справу, розмови краще починати з позитивних оцінок чогось, що він нещодавно зробив, а також говорити просто й однозначно.

“Ми не вважаємо, що ця адміністрація стане суттєво нормальнішою, менш дисфункціональною, менш непередбачуваною, менш розділеною на фракції, менш дипломатично незграбною та недолугою”, - цитує газета.

Mail також переповідає припущення посла, що Трампа “не можна списувати”, бо він має здатність виживати в скандалах і “виходити з полум’я пошкодженим, але цілим, як Шварцнеґер в останніх сценах фільму Термінатор”.

Там стверджується, що президент може виграти другий термін на посаді.

Щодо переважно спростованих звинувачень про зв’язки табору Трампа з Росією в одному з давніх листів було сказано: “Не можна відкидати ймовірності найгіршого”.

У поданому уривку дипломатичного листування також міститься припущення про дієвість обережної критики президента Трампа.

“Можливо завоювати більшу повагу цього президента, якщо деколи заперечити йому, за умови, що висловлювання на людях не будуть неочікуваними і лунатимуть розсудливо, спокійно та без переходу на особистість”, - сказано у звіті.

У рядках приписаних послу Дарроку також є застереження, що, незважаючи на близькість у відносинах Лондона та Вашингтона, і зокрема попри успішність нещодавнього державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії, гасло “Америка насамперед” залишається для тієї адміністрації головним.

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