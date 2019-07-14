ЄС закликав Росію зберегти ракетний договір і дотримуватися його умов

Європейський союз закликав Росію зберегти договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і дотримуватися його умов.

У заяві, оприлюдненій на сайті Ради Європи, верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Моґеріні наголосила на необхідності подальшого розвитку загальних процесів контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням ядерної зброї.

«Ми глибоко стурбовані розвитком ситуації з договором про РСМД, термін дії якого може завершитися 2 серпня 2019 року», – йдеться в документі.

Моґеріні закликала Росію негайно вжити заходів для повного дотримання договору.

«Найближчі дні – це останній шанс для діалогу і ухвалення необхідних заходів, щоб зберегти цей важливий стовп європейської архітектури безпеки», – зазначила вона.

Моґеріні звернулася до США і Росії від імені ЄС «домагатися подальших скорочень своїх арсеналів, в тому числі стратегічних і нестратегічних, розгорнутих і нерозгорнутих ядерних озброєнь, беручи до уваги особливу відповідальність держав, що володіють найбільшими ядерними арсеналами».

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

1 лютого США остаточно оголосили про свій вихід із договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про зупинку Росією дії договору про ракети середньої та малої дальності.