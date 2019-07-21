Парламентські вибори: ЦВК оприлюднила перші дані про явку

Станом на 12:00 явка на парламентських виборах в Україні склала 16,27 відсотка. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

У ЦВК уточнили, що це дані з 33 одномандатних виборчих округів.

На дострокових виборах до Верховної Ради не зафіксовано серйозних порушень, повідомив заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський на брифінгу.

«Вибори відбуваються в штатному режимі. Ніяких системних порушень, які могли би вплинути на результати виборів, на цей час зафіксовано», – сказав він.