Голова Американської торговельної палати критикує обшуки на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер критикує обшуки на «АрселлорМіталл Кривий Ріг».

«Розчаровують новини про українського чільного інвестора «АрселлорМітал», який інвестував понад 9 мільярдів доларів в Україну. Інвестори будуть занепокоєні вибірковим правосуддям. Україна надсилає неправильні повідомлення інвесторській спільноті», – написав Гундер у Twitter.

17 липня Служба безпеки України повідомила, що, за попередньою інформацією, «представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві» і «систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря».

Підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг» у відповідь висловило тоді здивування «рідкісною» статтею Кримінального кодексу про екоцид, за якою щодо нього відкрили провадження, і запевнило, що принципово не відрізняється від інших у галузі за рівнем впливу на довкілля.

20 липня СБУ провела обшук на підприємстві. Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександр Іванов назвав дії правоохоронців «тиском на бізнес».

Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» належить міжнародній корпорації «АрселорМіттал» і є інтегрованим металургійним підприємством із повним металургійним циклом.