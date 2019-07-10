Реформи оборонки потрібні Україні не менше, ніж нова зброя із США - американські експерти

Запит на купівлю зброї стосується військового обладнання, якого Україна наразі не має

Поки невідомо, яке саме обладнання хоче купити Україна і на яку суму, утім більшість американських експертів вже називають такий крок українського уряду позитивним сигналом напередодні можливого візиту президента Зеленського у Вашингтон.

Програма Пентагону з продажу зброї стосується будь-яких дружніх до США країн. І запит України американські експерти вважають важливим політичним кроком президента Зеленського.

"Зеленський прибуває незабаром у Вашингтон, то ж він хоче додати це питання до порядку денного", - каже Стівен Бланк, співробітник "Ради Американської зовнішньої політики". "Ми знаємо, що Трамп думає термінами транзакцій, він любить вести справи таким чином", – додає експерт.

Раніше посол України у США повідомив "Голосу Америки", що запит на купівлю зброї стосується військового обладнання, якого Україна наразі не має.

"Такі озброєння, яких немає у нас і є в американської армії зараз", - відзначив Валерій Чалий.

Ви хочете отримати і це і інше, якісь спеціальні типи зброї, але ви не робите оборонних реформ

За цією програмою Америка продає зазвичай найсучасніше високотехнологічне військове обладнання, додає колишній співробітник Пентагону Майкл Карпентер.

"Напевне, в цих контрактах обумовлена якась мінімально значна сума, тому що ми б не займались цим за якісь пару десятків тисяч доларів", - розповів Карпентер.

"Якщо продаж стосуватиметься такої чутливої зброї, як, наприклад, протиракетні системи Стінгер, протитанкові ракети Javelin, чи літаків, тоді такий контракт мають затвердити Державний департамент і Пентагон", - каже експерт.

Стівен Бланк, співробітник "Ради Американської зовнішньої політики" додає, що Україні потрібні судна, здатні нести ракети малого і середнього радіусу дії, протикорабельні ракети, протитанкове, протигарматне озброєння, обладнання для протидії російському електронному озброєнню, обладнання для командного управління.

Що може Україна зараз зробити, по-перше, це вичистити "Укроборонпром", українське військо треба реформувати, корупцію необхідно викорінити

За даними Держдепу США, на втілення запиту про купівлю зброї можуть піти роки, утім сам процес переговорів України та США є сигналом про сильнішу співпрацю між країнами. І хоча з політичної точки зору український запит вважається позитивним, він навряд чи принесе швидкі результати в оборонний український сектор, який реформується надто повільно, розповідають експерти.

"Моя головна стурбованість, що Україна як нація надто зосереджена на системах зброї. Ви хочете отримати і це і інше, якісь спеціальні типи зброї, але ви не робите оборонних реформ, які вам потрібні як державі з дуже обмеженими ресурсами. Україна повинна робити більше", - розповів Ґлен Говард, президент фонду "Джеймстаун".

"Перед тим, як купувати зброю, потрібно мати далекосяжну стратегію і план для оборони країни", - зауважують оглядачі.

"Що може Україна зараз зробити, по-перше, це вичистити "Укроборонпром", українське військо треба реформувати, корупцію необхідно викорінити, щоб українська економіка змогла досягнути свого повного потенціалу. Це обурливо, що країна з такими ресурсами та людським капіталом, які має Україна, настільки погано просувається. І фундаментальні причини цього - бюрократична некомпетентність, корупція та неправильне адміністрування", - розповів "Голосу Америки" Стівен Бланк.

Про те, що Україна звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США, раніше повідомив тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

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