Реформи оборонки потрібні Україні не менше, ніж нова зброя із США - американські експерти

Запит на купівлю зброї стосується військового обладнання, якого Україна наразі не маєПосол України у США
Поки невідомо, яке саме обладнання хоче купити Україна і на яку суму, утім більшість американських експертів вже називають такий крок українського уряду позитивним сигналом напередодні можливого візиту президента Зеленського у Вашингтон.
Програма Пентагону з продажу зброї стосується будь-яких дружніх до США країн. І запит України американські експерти вважають важливим політичним кроком президента Зеленського.
"Зеленський прибуває незабаром у Вашингтон, то ж він хоче додати це питання до порядку денного", - каже Стівен Бланк, співробітник "Ради Американської зовнішньої політики". "Ми знаємо, що Трамп думає термінами транзакцій, він любить вести справи таким чином", – додає експерт.
Раніше посол України у США повідомив "Голосу Америки", що запит на купівлю зброї стосується військового обладнання, якого Україна наразі не має.
"Такі озброєння, яких немає у нас і є в американської армії зараз", - відзначив Валерій Чалий.
Ви хочете отримати і це і інше, якісь спеціальні типи зброї, але ви не робите оборонних реформҐлен Говард, президент фонду "Джеймстаун"
За цією програмою Америка продає зазвичай найсучасніше високотехнологічне військове обладнання, додає колишній співробітник Пентагону Майкл Карпентер.
"Напевне, в цих контрактах обумовлена якась мінімально значна сума, тому що ми б не займались цим за якісь пару десятків тисяч доларів", - розповів Карпентер.
"Якщо продаж стосуватиметься такої чутливої зброї, як, наприклад, протиракетні системи Стінгер, протитанкові ракети Javelin, чи літаків, тоді такий контракт мають затвердити Державний департамент і Пентагон", - каже експерт.
Стівен Бланк, співробітник "Ради Американської зовнішньої політики" додає, що Україні потрібні судна, здатні нести ракети малого і середнього радіусу дії, протикорабельні ракети, протитанкове, протигарматне озброєння, обладнання для протидії російському електронному озброєнню, обладнання для командного управління.
Що може Україна зараз зробити, по-перше, це вичистити "Укроборонпром", українське військо треба реформувати, корупцію необхідно викорінитиСтівен Бланк, співробітник "Ради Американської зовнішньої політики"
За даними Держдепу США, на втілення запиту про купівлю зброї можуть піти роки, утім сам процес переговорів України та США є сигналом про сильнішу співпрацю між країнами. І хоча з політичної точки зору український запит вважається позитивним, він навряд чи принесе швидкі результати в оборонний український сектор, який реформується надто повільно, розповідають експерти.
"Моя головна стурбованість, що Україна як нація надто зосереджена на системах зброї. Ви хочете отримати і це і інше, якісь спеціальні типи зброї, але ви не робите оборонних реформ, які вам потрібні як державі з дуже обмеженими ресурсами. Україна повинна робити більше", - розповів Ґлен Говард, президент фонду "Джеймстаун".
"Перед тим, як купувати зброю, потрібно мати далекосяжну стратегію і план для оборони країни", - зауважують оглядачі.
"Що може Україна зараз зробити, по-перше, це вичистити "Укроборонпром", українське військо треба реформувати, корупцію необхідно викорінити, щоб українська економіка змогла досягнути свого повного потенціалу. Це обурливо, що країна з такими ресурсами та людським капіталом, які має Україна, настільки погано просувається. І фундаментальні причини цього - бюрократична некомпетентність, корупція та неправильне адміністрування", - розповів "Голосу Америки" Стівен Бланк.
Про те, що Україна звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США, раніше повідомив тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
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