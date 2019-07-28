Україна отримала надзвичайний шанс змінити ситуацію – Вашингтон Пост

«Україна отримала надзвичайний шанс змінити ситуацію» – стаття з такою назвою під авторством редакційної ради вийшла у поважному виданні Вашингтон Пост. «Українська політична еліта неодноразово втрачала шанс стабілізувати країну та забезпечити незалежність від Росії», - пише видання. 21 липня виборці замінили понад 60 відсотків складу парламенту, відправивши в маргінес партії, які управляли країною у минулому, а партія президента-новачка Зеленського у перше за всю історію незалежної України отримала абсолютну більшість у парламенті, пишуть автори статті.

Вашингтон Пост вказує на «позитивні сигнали», які вже надіслав президент Зеленський: він вже попросив парламент скасувати депутатську недоторканність, дозволити переслідування офіційних осіб за хабарництво та схвалити призначення нового Генпрокурора.

«Пан Зеленський може продемонструвати, що його уряд буде відмінним від попередніх шляхом призначення нових прокурорів, просування судової реформи, підтримки антикорупційного суду та очищення митниці», - йдеться у статті. Разом з тим, вказують автори статті, президенту Зеленському варто дистанціюватися від Ігоря Коломойського.

«Розгромна перемога пана Зеленського відокремила Україну від інших країн Східної Європи, там де демократія або не існує, або перебуває під загрозою. Якщо він буде успішним, він може трансформувати політичний клімат в регіоні та завдати потенційно нищівного удару авторитарній моделі влади Путіна та його імперським амбіціям. Сполучені Штати, які за адміністрації Трампа підтримують суверенітет України, повинні зробити все, аби допомогти їй. Але саме президент Зеленський та нова політична еліта, яку він створив, повинні показати, що Україна може бути успішною.