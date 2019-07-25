Трамп привітав Зеленського з проведенням виборів

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Білий дім.

Під час спілкування президент США привітав Зеленського з нещодавніми виборами.

Серед питань, які обговорили лідери країни - співпраця в енергетиці та економіці.

"Президент Трамп та президент Зеленський обговорили шляхи зміцнення відносин між Сполученими Штатами та Україною, включаючи співпрацю в сфері енергетики та економіки", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Обидва лідери зазначили, що з нетерпінням очікують на зустріч, зазначено в повідомленні.

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