Що буде, якщо в Україні скасують депутатську недоторканність? – Думки аналітиків США

За підрахунком 100 відсотків бюлетенів, партія Слуга народу проводить у Верховну раду 254 депутата. За словами керівника партії Дмитра Разумкова, який є головним кандидатом на посаду спікера, перше засідання українського парламенту може відбутися наприкінці серпня - початку вересня. Одним з перших кроків, який повинен зробити новий парламент – відмінити депутатську недоторканність, у день голосування вкотре заявив президент Володимир Зеленський.

Ніхто не повинен бути над законом, ані депутат, ані президент, ані чиновник будь-якого рівня влади, каже старший експерт Фонду Маршалла Джонатан Катц:

Я думаю, це важливо, щоб всі несли відповідальність за свої дії. Починаючи від президента країни до чиновників всіх щаблів влади. За умови, що це не робиться заради переслідування політичних опонентів.

«Я думаю, це важливо, щоб всі несли відповідальність за свої дії. Починаючи від президента країни до чиновників всіх щаблів влади. За умови, що це не робиться заради переслідування політичних опонентів. Якщо всі будуть нести відповідальність, якщо, скажімо, електронна декларація чітко вказує на корупцію, якщо у особи є власність чи інші цінні речі, які коштують набагато більше депутатської зарплати. Найгірше, це коли корупція є очевидною, але зробити з цією людиною нічого не можна. Якщо скасування недоторканності викорінить цю проблему, це буде крок у правильному напрямку».

Тільки тоді депутати приходитимуть у Парламент для того, щоб насправді займатися своєю прямою справою – творити закони в інтересах своїх виборців, говорить заступник директора Інституту Кеннана Вільям Померанц:

Скасування імунітету призведе до виникнення менш корумпованого Парламенту, який зосередиться на виконанні своєї роботи

​«Такий крок призведе до того, що депутати будуть вимушені переорієнтуватися. У тому сенсі, що вони балотуватимуться в Парламент не для того, щоб отримати імунітет для проведення різноманітних незаконних оборудок, як це було у минулому. Вони будуть займатися своєю прямою справою, зосередяться на потребах населення, зосередяться на створенні механізмів управління країною. Тому скасування імунітету призведе до виникнення менш корумпованого Парламенту, який зосередиться на виконанні своєї роботи».

Втім, вкрай важливо, щоб відмова від депутатської недоторканності відбулась паралельно з реальними змінами в правоохоронній та судовій системах, наголошують аналітики.

Скасування депутатського імунітету повинно відбутися разом із низкою реформ, які гарантуватимуть незалежність прокурорів та судів.

«Скасування депутатського імунітету повинно відбутися разом із низкою реформ, які гарантуватимуть незалежність прокурорів та судів, що історично було проблемою в Україні. Так що відміна недоторканності це правильний перший крок, але це не повинно бути останнім кроком. Правоохоронні органи не повинні бути втягнуті у політику, правоохоронні органи повинні піклуватися виключно питаннями дотримання закону», - наголошує старший експерт Центру європейської політики Браян Вітмор.

Спроби відмовитись від депутатської недоторканності в Україні були і у минулому, втім невдалі. Прийняття цього закону вимагає конституційної більшості в Раді, нагадує старший експерт Інституту центрально та східноєвропейських досліджень Андреас Умланд:

«Для прийняття цього закону Зеленському буде потрібна конституційна більшість, якої в нього поки що нема, тому йому доведеться знайти депутатів з інших фракцій, які його підтримають. Йому потрібні 300 голосів. Принаймні ідеологія інших фракцій, як то Батьківщини чи партії Вакарчука, говорить про підтримку такого кроку, підтримує це і партія Порошенка».

Венеціанська комісія у 2015 році дійшла висновку, що повне скасування депутатського імунітету в країнах із вразливою демократією, якою є Україна, може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту. Деякі експерти зауважують, сьогодні такий крок був би особливо небезпечним, адже президент Зеленський вже консолідував владу, отримавши більшість у парламенті, та може використати зняття недоторканності для переслідування опозиційних депутатів. Вільям Померанц каже, такі побоювання перебільшені:

Якщо насправді президент Зеленський використає скасування імунітету для переслідування своїх опонентів, виникне питання і до системи правосуддя, і чесності правлячої партії. Настануть політичні наслідки, якщо він зловживатиме своєю владою.

«Ми повинні почекати. Якщо насправді президент Зеленський використає скасування імунітету для переслідування своїх опонентів, виникне питання і до системи правосуддя, і чесності правлячої партії. Настануть політичні наслідки, якщо він зловживатиме своєю владою…Я не думаю, важко повірити у те, що він буде переслідувати меншість, представників інших фракцій».

Депутатська недоторканність як інструмент системи стримувань та противаг добре працює в країнах розвинутих демократій, в Україні цей інститут скоріш шкодить демократичним процесам, каже Андреас Умланд:

«За інших умов, я би погодився, що парламентарі повинні мати імунітет, поки вони працюють в Парламенті, але за пост-радянських умов в Україні та інших колишніх республіках Радянського Союзу, я підтримую відмову від недоторканності, тому що вона спотворює політичний процес. Зеленський та його однопартійці заявляють, що зараз в Україні починається нова епоха, з новим Парламентом, з новим Президентом, і таке фундаментальне рішення, яке по-новому визначатиме роботу Парламенту, якраз і стане ознакою початку нової ери».

Президент Зеленський виступає за ухвалення Верховною Радою законопроекту, який передбачає повне зняття з народних депутатів недоторканності вже з 2020 року.

Що буде, якщо в Україні скасують депутатську недоторканність? – Думки аналітиків США