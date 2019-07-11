"Презумпція винуватості" та "сліпа несправедливість"- експерти про люстрацію від Зеленського

Найменше, що можна зробити зараз, – назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою

Несправедливість, як і правосуддя може бути сліпою. Про це, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського посилити люстрацію заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council.

Загалом експерти та оглядачі на Заході та в Україні, схоже, критично поставились до ідеї Володимира Зеленського.

Як відомо у четвер президент України Зеленський повідомив, що його командою напрацьовано законопроект спрямований на посилення люстрації.

Кажуть, що правосуддя сліпе, але пропозиція Зеленського показує, що і несправедливість може бути сліпою

Як відзначає сайт президента України, пропонується люструвати осіб, які у період з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року обіймали посади президента України, голови Верховної Ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Люстрацію також пропонується поширити на народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

"Президент України пропонує ухвалити закон щодо люстрації, який усуне з політики та уряду колишнього президента України Порошенка, прем'єр-міністра Гройсмана, усіх колишніх міністрів, та усіх колишніх нардепів. В очах Зеленського винні усі, і чесні реформатори і корупціонери. Кажуть, що правосуддя сліпе, але пропозиція Зеленського показує, що і несправедливість може бути сліпою", - твітує Адріан Карантицький.

Каратницький раніше писав, що Зеленський "може належати до числа лідерів, які найменше у світовій історії підготовлені до того, щоб очолювати демократичну країну".

В іншому випадку американський експерт писав у Facebook, що не знає "що більш небезпечне для України: Зелені чоловічки; чи Зеленські чоловічки?".

Критично до пропозиції президента України поставився і Андреас Умланд дослідник Інституту євро-атлантичного співробітництва. Умланд вважає, що чиновники та законодавці доби Порошенка та він сам заслуговують на презумпцію невинуватості на відміну від державних лідерів доби Януковича.

Презумпція невинуватості має застосовуватись до Порошенка, його численних помічників та міністрів так само, як і до будь-якого іншого громадянина України

"Люстрація ґрунтується на презумпції винуватості чиновників авторитарного режиму, подібного до режиму Януковича, який посилював свою особисту владу маніпулюючи політичними мандатами у Раді, та через незаконні зміни до Конституції незабаром після приходу до влади у 2019-му році. Порошенко був не янгол і теж з радістю маніпулював політичними процесами, але він ніколи не використовував такі кричущі методи консолідації влади, як Янукович. Тому презумпція невинуватості має застосовуватись до нього та його численних помічників та міністрів так само, як і до будь-якого іншого громадянина України. Їх особиста корумпованість має бути доведена у суді, наскільки складним не видавалось би це завдання, перш ніж їх можна буде карати забороною на обіймання посад та іншими заходами", - відзначив Умланд на своїй сторінці у Facebook.

"Справедливо буде сказати, що пропозиції президента Зеленського щодо того, хто має бути люстрований є досить слабкими, зважаючи на те, що він прямо порушив закон про люстрацію призначивши Богдана головою своєї Адміністрації", - твітує оглядач Євген Воробйов.

Натомість журналіст Себастьєн Ґоберт відзначає, що ініціатива Зеленського гарантує, що після виборів до Ради в Україні "не буде нудно".

Як повідомляє сайт президента України, Володимир Зеленський дійшов думки про необхідність посилення люстрації протягом часу перебування на посаді.

"Я щодня спілкуюся з чиновниками різних рівнів і розумію: це – безнадійний діагноз. Біло-сині, червоно-білі, помаранчеві, бордові, рожеві – насправді вони всі однієї масті. Їм усім фіолетово!" – наводить слова Зеленського його сайт.

"Думаю, найменше, що можна зробити зараз – назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою", - заявив президент про українських чиновників.

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