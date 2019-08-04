Стрілянина в Огайо: 9 загиблих, десятки поранених

​На початку доби, 4 серпня в місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина. Дев’ять людей загинуло, в тому числі і нападник, повідомляє місцева поліція.

«О 1:22 ранку у районі Орегон почалась стрілянина. Стрілок загинув. Загинули також 9 інших осіб...», – йдеться у повідомленні поліції в Твіттері.

«У нас були офіцери в безпосередній близькості, коли почалася ця стрілянина, і вони змогли швидко реагувати, і покласти їй край".

Агенство Ассошиейтед Прес процитувало мера Дейтона Нен Вейлі, яка заявила, що нападник був вдягнений у бронежилет та мав при собі кілька магазинів для своєї зброї.

Стрілянина у місті Дейтон сталася через кілька годин після масової стрілянини у суботу у крамниці Walmart в Ель-Пасо, штат Техас, в результаті якої 20 людей загинули, а 26 отримали поранення.