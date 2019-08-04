Протести в Москві: медики повідомляють про госпіталізацію 5 людей

Автомобілі швидкої допомоги 12 разів виїжджали 3 серпня у зв'язву зі зверненнями про травми, отримані під час акції протесту в Москві. П'ятеро осіб були госпіталізовані. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на департамент охорони здоров'я Москви.

У департаменті стверджують, що зараз в лікарні залишається один постраждалий, його стан задовільний.

За цим повідомленням, серед постраждалих – один співробітник правоохоронних органів із вивихом плеча. Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, у Росгвардії раніше стверджували, що він отримав травму після того, як йому чинили опір на Пушкінській площі. Деталі цього інциденту залишаються невідомими. Про те, які травми отримали інші постраждалі, не повідомляється. Зазначено лише, що вони «легкі».

Всього під час акції з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи, за даними російського незалежного правозахисного медіапроєкту «ОВС-Інфо», було затримано понад 800 осіб (прес-служба головного управління МВС Росії в Москві повідомила про 600 затриманих і 1,5 тисячі тих, хто взяв участь у акції). Низка затримань супроводжувалася застосуванням сили. На відео видно, зокрема, побиття лежачих протестувальників кийками.

Телеграм-канал Baza з посиланням на свої джерела раніше стверджував, що влада Москви «намагається приховати реальну кількість людей, які могли постраждати» під час розгону акції, для чого «лікарям швидкої допомоги заборонили використовувати внутрішню систему у виборі лікарні для госпіталізації» постраждалих на акції протесту. У департаменті охорони здоров'я Москви стверджують, що всі системи працювали штатно.

Акція 3 серпня не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для підтримання громадського порядку.

У вересні 2019 року в Москві мають відбутися вибори в Мосміськдуму. Московський міський виборчком не допустив до них понад два десятки незалежних кандидатів, які не пов'язані з партією влади, в тому числі Дмитра Гудкова, Іллю Яшина, співробітників ФБК Любов Соболь, Івана Жданова, Костянтина Янкаускаса та інших кандидатів. Мосміськвиборчком послався на графологічну експертизу підписів, яка нібито визнала підписи, які багато хто із кандидатів подав, фальшивими і нібито інші порушення, наприклад, невірно вказані дані виборців.

Кандидати повинні були подати в комісію 4500 підписів на свою підтримку до 6 липня, щоб отримати право брати участь в виборах у вересні. Виборці повинні були вказати свою адресу, паспортні дані і підпис.