Через побиття людей у Москві Німеччину запитали про її підтримку повернення Росії до ПАРЄ

Ви дали режиму Путіна все, і нічого не отримали у відповідь. Вони сміються над нами та майже тисячею політичних в'язнів з Росії та України

"Поясніть нам, як повернення Росії до ПАРЄ сприяло громадянським правам росіян". З таким зверненням до голови МЗС Гейко Мааса Німеччини звернувся Алекс Кокчаров, аналітик з питань Євразії та Кавказу.

ЗМІ повідомляють про сотні затриманих на мітингах у Москві за вільні вибори. Повідомляється про кілька тисяч учасників протесту. Соціальними мережами поширюються відео, які демонструють жорсткі, неспровоковані дії правоохоронці проти мінгувальників, побиття поліцією людей.

Як відомо голова МЗС Німеччини Гейко Маас заявляв, як повідомляв "Укрінформ", що повернення Росії до ПАРЄ є позитивною новиною для громадянського суспільства Росії, бо росіяни зможуть скаржитися до Європейського суду з прав людини.

"Ми будемо продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання, які вона взяла на себе разом з членством в Раді Європи. Це включає швидке відновлення російських членських внесків. І це включає те, що Росія дотримується стандартів, щодо яких вона зобов’язалася в рамках Європейської конвенції з прав людини", - наводить травневі слова очільника МЗС Німеччини "Укрінформ".

Питання Кокчарова до Мааса супроводжувалося відео російського правоохоронця, який лупцює по ногах двох чоловіків, які напівлежать на землі, стримувані іншими поліцейськими.

"Дякую, пане міністр", - додав у твіті Кокчаров.

Питання до німецьких та європейським політиків, які підтримати повернення Росії до ПАРЄ поставив і німецький журналіст Джуліан Рьопке.

"Ви дали режиму Путіна все і нічого не отримали у відповідь. Вони сміються над нами та майже тисячею політичних в'язнів з Росії та України", - твітує Рьопке.